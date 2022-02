Black History Month and final day of Kuumba Fest

SAN DIEGO (KUSI) – The 30th San Diego Annual Kuumba Festival is about celebrating Black art, culture and heritage.

Dajahn Blevins, Artistic Director of KUUMBA FEST, joined KUSI’s Elizabeth Alvarez on “Good Morning San Diego” to discuss the closure of Black History Month and the final day of the Kuumba Fest.