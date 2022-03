Booty Blaster workout with Cindy Whitmarsh

SAN DIEGO (KUSI) – On Good Morning San Diego, KUSI’s Cindy Whitmarsh was on the patio with a new Booty Blastin’ workout!

Booty blaster!

(Perform each exercise for an entire minute, 2/3 times)

1. 3 way pulse jump squat

2. 3 way lunge push off

3. S. Leg deadlifts

4. Plea 3 pulse jump squat

5. S. Leg plyo jump

6. S. Leg low lunge repeater

7. Sliding side lunges

8. S. Leg side lunge push offs