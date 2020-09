Cindy Whitmarsh: At home upper body circuit





SAN DIEGO (KUSI) – KUSI fitness expert Cindy Whitmarsh demonstrated her “At home upper body circuit” on Good Morning San Diego.

Perform each exercise 20/30 times, 2/3 times:

1. Alt punches into Arnold press

2. Hammer curl should tap into lat raise

3. Front raise/Triceps ext

4. Up dog/down dog

5. Plank rock

6. Push up/down up /Reaches

7. Alt plank reach/push-up/walk back

8. Bridge flys