Cardio Core!

1. 3x jabs, 3x skiers, SW

2. Skier swing up to side bend

3. Side kn pull to vert reach

4. Sumo reach to halo

5. 3x Sliding low lunges to hop

6. 3x Kneeling twist to halo

7. Elbow plank, toe taps & leg lifts

8. Sit up, S. arm sky punch