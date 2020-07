Cindy Whitmarsh: Lean Body Metabolism Booster

SAN DIEGO (KUSI) – Good Morning San Diego fitness expert, Cindy Whitmarsh, demonstrated her “lean body metabolism booster” workout.

1. Burpee Opposite toe tap/jump

2. Plea squat sky punch

3. Double curtsy and biceps

4. Plank walk frog jump

5. Plank pike knee tucks

6. Chest press alt leg kick

7. Sit up press/leg drops

8. Superman into body lift