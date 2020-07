Cindy Whitmarsh: Lower body booty blast

(KUSI) – KUSI Fitness expert, Cindy Whitmarsh, joined Good Morning San Diego to demonstrate her lower body booty blast workout.

1. Long jump, Sumo back

2. Alt Side lunge into dead lift

3. Alt lunges with super 8 pass

4. Alt 3 lunge push off

5. Kettlebell hip thrust

6. Plié squat calf raise

7. Side lying hip raise

8. Heel walking