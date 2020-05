Dave Stall: 2020 Toyota Avalon TRD

SAN DIEGO (KUSI) – Good Morning San Diego auto expert, Dave Stall, showed off the 2020 Toyota Avalon TRD.

Details of the Luxury vehicle:

4.9/5 · Cars.com

Model: 2020 Toyota Avalon

MSRP: From $42,375

Horsepower: 301 hp

MPG: 22 city / 31 highway

Engine: 3.5 L V6

Fuel tank capacity: 15.8 gal

Torque: 267 lb-ft

Dimensions: 196″ L x 73″ W x 57″ H