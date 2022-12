Fitness with Cindy Whitmarsh: Holiday Body sculpting!

1. 4x Rep lunge/4x rep kn pull

2. S. Arm cross dead lift to biceps curl

3. 3x split lunge/TD lunge tap 2x

4. Squat press and lean

5. Slide to jump jump hold

6. Sumo pass 3x/snatch up

7. Skater 3x/fast feet 8x

8. Sumo reach down to halo