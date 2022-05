Fitness with Cindy Whitmarsh: Lean and Tight Leg Day

Lean & tight leg day!

(Perform each exercise 20/30 reps, 2/3 times)

1. 3 pulse jump squat

2. 3 way S. Leg push off

3. S. Leg Dead lifts

4. Plea 3 pulse jump squat

5. S. Leg plyo leaps

6. S. Leg low repeater

7. Low sliding side lunges

8. S. Leg side lunge push off