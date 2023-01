Fitness with Cindy Whitmarsh: Sexy Legs Workout

Sexy legs day!

(repeat each exercise 20/30 reps, 2/3 times and repeat)

1. Alt lunges, jmp, alt rev lunges, jmp

2. Hopping side lunge sw

3. Skater touchdown, step back

4. Moving lunge pulse & kick back

5. S. Pulsing lunge, cross back

6. Slow sumo & pop-up

7. Bent over swing thru

8. 3 way dead lift