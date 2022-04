Fitness with Cindy Whitmarsh: Stability ball core & abs workout

SAN DIEGO (KUSI) – Fitness with Cindy Whitmarsh: Stability ball core & abs workout

Stability ball core & abs workout!

(perform each exercise 45 seconds with a 15 second break, 2/3 times)

1. Ball rollout to push-up

2. Plank upper body circles

3. Plank lat toe taps

4. Ball arm walking

5. Candlestick rev crunch lift

6. Ab teeter totter

7. Supine half Moon twists

8. Ball transfers